甲一南華接戰康仁福建　曾湛元：強化籃板打反擊快攻

甲一男籃聯賽今日（12月1日）上演三場激戰，頭場由康仁福建大戰南華，這是兩軍今季首度對壘，前者整裝待發力爭連勝，「紅軍」上仗經歷首場失利後，今場欲蓄勢反彈，誓重返勝利之路，面對遇強愈強的福建，相信會是另一場硬仗。（on.cc東網周日下午5時10分按次收費直播）

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上場「紅藍大戰」南華半場僅落後37：40，惟尾段後力不繼，一度被拉開至10分以上差距，最終以71：83吞下敗仗，3連勝告終。不過這場比賽眾將奮戰不懈戰至最後一刻，亦可見幾位年輕主力具備「孭飛」實力，其中曾湛元貢獻14分6助攻，葉耀邦亦交出13分5籃板穩定表現，未來有望持續進化為球隊擔起更多責任。

南華戰術「發動機」的主力控球後衛曾湛元（元仔）表示上仗負香港東方後不無所獲：「籃板方面要再改善，因球隊的首要武器是反擊快攻，所以『揹位』爭搶籃板是關鍵，希望來仗可以打出我們應有的轉守為攻表現」，下一場「紅軍」將對康仁福建，「元仔」補充道：「今次的對手以小球戰術為主，部署主要針對外投，運用緊迫防守令他們無法輕易起手，相信我們做好防守就能打勝仗。」

康仁福建方面，今月初面對漢友創今季最低得分，經歷低迷期後，上仗谷底反彈打出「士氣波」，終以28分大炒崇德飛鷹重振軍心，其中李察士狀態回勇，攻入全隊最高27分、外加7個籃板及3次偷波，華將林俊達亦有12分5籃板進賬，許烜行、楊瑞鴻和陳永熹亦交出表現。今場為今季首度與南華交手，福建眾將絕不手軟力爭連勝，如能改善入局慢熱問題，相信會為南華帶來挑戰。