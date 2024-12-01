直播滿貫埋牙戰香港東方　卜聿揚：己隊兼顧3戰線沒問題

甲一男籃周日假修頓場館上演三場激戰，其中滿貫對香港東方合演上季總決賽戲碼，兩隊聯賽至今未逢敵手，今季首度碰頭誓掀精彩對決！（on.cc東網、港台電視32周日晚上7時同步直播賽事）

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香港東方上場以83比71力挫銀牌冠軍「黃金戰士」永倫，迎來5連勝。該戰東方中鋒麥洛連延續勇態，貢獻21分13籃板，梁兆華亦取18分5籃板。「藍軍」賽程較其他甲一球隊緊密，轉戰菲律賓PBA專員盃，取得二連勝，包括以117比106擊敗匯眾光纖，其中兼戰甲一的楊和收穫19分。

另外東方的梁嘉顯、卜聿揚、梁兆華以及滿貫的蔡再懃、楊睿騏、惠龍兒、吳松峻、鄧志恒上周亦隨香港隊出戰亞洲盃外圍賽，作客對戰中華台北和菲律賓。

這場「藍綠對決」港隊中鋒卜聿揚聯手麥洛連硬撼惠龍兒和米勒組成的鋒線組合。卜聿揚承認近期狀態未如理想，正積極調整及處理問題，「其實我最近一年幾射波出現好大問題，一直起起伏伏，正在努力找方法解決。」說到近期上陣需包紮手部，他透露因累積小傷，需要包紮起保護作用，但強調這對自己影響不大。

下場香港東方將大戰點同樣全勝的滿貫，後者11月6日以99比89擊敗永倫錄得4連捷，除港隊成員，其餘球員休戰近一個月再度出擊。滿貫自外援米勒加盟後火力更猛，以平均100.25分成為現時聯盟場均得分最高球隊。香港東方則以堅韌防守見稱，場均僅失66分，與漢友並列失分最少球隊，這場最強「矛盾對決」令人期待。

「阿卜」表示，「我覺得幾位新球員對球隊戰力幫助都幾大，我們5連勝期間，雖然經歷東超兩場敗仗，但都能保持信心，爭取勝利。球隊近期雖然要兼顧幾條戰線，但整體沒有疲態問題，如能對不同對手都能盡快打出最好表現，有信心能爭勝，而我會盡力在防守端作出貢獻。」