巴塞輸波主將恐怖受傷　即場嘔血緊急送院

周六(30日)西甲出現駭人一幕，「1哥」巴塞隆拿喺主場意外1比2輸畀拉斯彭馬斯，不過球迷更擔心嘅係，西班牙新晉國腳阿歷斯巴迪上半場頸部被猛烈撞傷，即場出現呼吸困難、狂咳兼嘔血，要緊急送院治療，最新消息指呢位小將出現「喉痙攣」，目前情況穩定。

近期喺西甲突陷低潮嘅巴塞，上半場表現沉靜，踢到26分鐘更出現恐怖受傷，巴迪被對手「三文治」夾擊，頸部喉嚨位置受到猛烈撞擊，佢倒地後出現呼吸困難，而且即場嘔咗一攤血出嚟，被救援車送走嗰陣仍然不斷咳嗽。據西班牙媒體報道，巴迪去到醫院後情況好轉，初步診斷為「喉痙攣」，應該冇乜大礙。

巴塞半場換入傷愈復出嘅拉明耶馬，不過演出不見起色，49分鐘被辛度拉美利斯靚波攻陷，雖然拉芬夏比洛尼61分鐘禁區頂妙射追平，但巴塞防守仍有唔少漏洞，67分鐘被法比奧施華單刀射入，巴塞最後防段狂攻不果，喺主場以1比2落敗，近3場聯賽只拎到1分。

巴塞教練費歷克賽後表示：「我相信球員，呢班人好有能力，不過如果隊友間失去聯繫就會出現問題，我哋需要傾下，今場2個失波都係犯錯，但唔只係4個後防，而且由前場開始，需要檢討。」