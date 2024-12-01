撻着！阿仙奴炒韋斯咸　2場作客狂入10球

開季成績不穩嘅阿仙奴，近期副引擎全面撻着，周日(1日)凌晨英超作客5比2大破韋斯咸，4日之內喺兩場作客賽事狂入10球，為周中迎戰曼聯打下強心。

阿仙奴今場反客為主，加比爾馬加希斯喺10分鐘接應角球頂入，27分鐘一次美妙組織由李安度杜沙特拉開比數，馬田奧迪加特之後射入12碼，加上夏維斯36分鐘單刀建功，令阿仙奴短時間內贏到4比0。

韋斯咸未有放棄，雲比沙卡同艾馬臣柏美尼喺38分鐘同40分鐘閃電連追2球，但完半場前阿仙奴再獲12碼，由布卡約沙卡射成5比2；半場出現7個入波，追平英超史上半場最高入球紀錄。下半場阿仙奴減慢節奏，兩隊再冇增添入球。

阿仙奴上場歐聯作客5比1炒士砵亭，5個入波嚟自唔同球員，今場5個入球同樣由唔同人攻入，而且阿仙奴喺單年度(2024年)第5次作客入至少5球，追平新特蘭(1892年)同曼城(1937年)保持嘅英格蘭頂級聯賽紀錄。

今場交出1入波同2助攻嘅沙卡賽後表示：「入咁多波係充滿樂趣，不過球季好漫長，依家只係11月，我哋唔可以自滿。球隊依家狀態好好、好有信心，我哋要繼續建立呢個走勢，做好準備下場對曼聯。」