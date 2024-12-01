古華特12碼「戴帽」　創造英超神紀錄

周六(30日)英超賽事，般尼茅夫作客4比2大破狼隊，今場比賽出現罕見一幕，般尼茅夫前鋒祖斯甸古華特3度主射12碼建功，成為英超史上首個憑12碼「戴帽」球員，而巴西前鋒法蘭斯高艾雲尼臣亦成為英超第1個單場3次博到12碼嘅球員。

今場賽事一開波即非常激烈，艾雲尼臣3分鐘就博到12碼，古華特操刀先開紀錄。狼隊2分鐘後由佐真拿臣頭槌追平，但隔多3分鐘，米路斯卻基斯勁射再為客隊領先，18分鐘艾雲尼臣再博到12碼，古華特第2次操刀同樣不負所託。

下半場狼隊繼續追，佐真拿臣69分鐘追番2比3，但艾雲尼臣74分鐘截到狼隊自殺式回傳，第3次博到12碼，古華特亦第3次操刀入波。古華特成為英超第1個單刀3入12碼球員，對上一次有球員喺英格蘭頂級聯賽3入12碼，已要數到1957年嘅曼城球員簡班尼斯。

般尼茅夫領隊伊拉奧拿賽後表示：「第3球12碼我本來唔想古華特射，但我唔敢提出，因為你每射1球，對方門將就有更多資訊，難度就會提升，我唔肯定古華特係咪應該射第3球，但佢好有信心。」古華特就表示會將今場個波，放喺女兒間房，等待女兒明年2月出世。