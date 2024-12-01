高級銀牌　標準流浪硬撼東方

【東網按次收費直播】

「高級組銀牌」周日（1日）在將軍澳運動場舉行第2場4強，由標準流浪連續3季與東方爭入決賽。有雷仙奴停賽的流浪，改派奧利斯把守最後一關，李呈、巴拉克及林遼太擔任中場屏障，劉智樂在前線爭取入球；至於東方，余在言和馬希偉負責較炮，支援巴科爾、巴杜姆及費利浦薩攻堅，吳宇曦先列後備。

標準流浪正選：

30 奧利斯［GK］

4 梁煒烽

5 林遼太

7 劉智樂［C］

11 巴拉克

12 李呈

13 菅沼駿哉

19 姚浩明

23 林堂真

36 岡本玲仁

37 張廣然

東方正選：

1 葉鴻輝 ［GK］

3 高素巴耶夫

7 巴科爾

9 巴杜姆

10 費利浦薩

14 余在言

19 亞歷斯祖

21 丹尼爾

23 馬希偉

30 黃梓浩［C］

32 林衍廷

標準流浪後備：

1 盧兆崎［GK］

99 陳冠燊［GK］

14 馬榕生

17 龍梓軒

20 尼葛

21 張青雲

25 梁凱俊

32 李泳豪

93 嚴顥崑

東方後備：

26 廖富源［GK］

2 賀爾

11 黃皓雋

16 梁振邦

17 吳宇曦

22 梁冠聰

35 林千裕

42 楊棟棋

43 黃安游

44 柏拔

77 李俊霆

88 張文浩

-----------------------------------------------------

「高級組銀牌」周日（1日）在將軍澳運動場上演另一場4強戰，由標準流浪硬撼東方。流浪上場聯賽一度落後3球下搶回1分，士氣明顯有所提升，面對日前在「亞冠盃2」分組賽提前出局，兼有主力缺陣的東方，隨時再有驚喜。（on.cc東網周日下午3時按次收費直播）

流浪上周聯賽連追3球，戲劇性逼和主隊均業北區，教練團成員之一的林嘉緯大讚球員拚勁十足，相信會為今仗增添信心：「上場落後3球之下追番，球員嘅爭勝心係有目共睹嘅，可能初頭唔夠集中，下半場吸取教訓之後追番3球，保住1分，對於提升隊波嘅士氣係有好大幫助，今場對住東方更加要保持住呢份鬥志。」壞消息是雷仙奴累積5黃要停賽，對攻力構成影響。

門將盧兆崎則表示東方今季表現突出，全隊要盡快入局，避免早早落後：「東方班球員實力強勁，幾位外援例如巴科爾，喺前場帶畀對手唔少麻煩，所以我哋防守上要特別集中，唔可以分心，避免好似上場早段咁失波。」

至於東方，周中在「亞冠盃2」主場不敵FC悉尼，無緣淘汰賽，馬高斯亦於賽事期間勇戰受傷，要留院觀察，主教練盧比度（Chino）表示陣容會作出調整：「雖然馬高斯情況唔算嚴重，但今場一定未踢得住，而且啱啱對完FC悉尼，體力點都有影響，所以我哋會做少少輪換，希望順利晉級。」

是役倒戈的林衍廷，就對球隊周中分心亞洲賽未感擔心：「本身已經有心理準備，今季會踢得密，而且同啲高水平對手鍊完之後，令我哋速率快咗，去番本地比賽可能會更加得心應手。」談到今場對手，「Fat Gor」指劉智樂近期狀態非常理想，務必嚴防。