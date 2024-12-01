艾摩廉測試343陣式　曼聯入波唔慌多

英超9點半場，曼聯主場出擊迎戰愛華頓。「紅魔鬼」新帥魯賓艾摩廉上任後，不斷為佢嘅343體系做實驗，整體表現雖有起伏，但主W有暗湧，今場投注重心主要係睇愛華頓踢成點，「拖肥糖」喺中下游掙扎，作客奧脫福球場首要目標係搶分，佢哋後防硬淨，近6場全開2球或以下，當中4場保持不失球，今場預計係防守大戰，2.5球入球細有計。（Now 622周日晚9時30分直播）

曼聯上輪聯賽喺新主教練魯賓艾摩廉首次領軍下，只能與葉士域治踢成1比1，早開紀錄嘅拉舒福特入波後愈踢愈沉，後備入替嘅海倫及約舒亞舒克斯表現同樣唔掂，攻力疲弱，反而門將奧拿拿演出神勇，有多次精彩撲救先至唔使輸。

到上周中歐霸盃對波杜基林特險勝3比2，艾摩廉做另一項實驗，前鋒海倫獲正選披甲攻入兩球，阿歷真度加拿祖亦有一球進帳，不過對手只係挪超球隊，水平較低，曼聯入波好正常，反而後防失咗兩球，3中堅防線將會係艾摩廉重點調整所在，預計會加強防守。

愛華頓近期頻頻搶分，近8場2勝5和僅輸1場，近兩場都同對手踢成0比0，今晚到訪奧脫福球場肯定死守，佢哋4231陣式，實際上係6人防線，加上門將比克福特向來穩陣，曼聯要攻破呢個鐵桶陣唔係咁易，2.5球入球細更係高唱入雲。

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