高級銀牌　決賽見！東方連續3季挫標準流浪

「高級組銀牌」周日（1日）在將軍澳運動場舉行第2場4強大戰，標準流浪連續3季與東方爭入決賽。最終東方靠巴科爾梅開二度，加上丹尼爾有1球進帳，以3比1勝出，連續3季擊敗流浪，晉級決賽。

有雷仙奴停賽的流浪，改派奧利斯把守最後一關，李呈、巴拉克及林遼太擔任中場屏障，劉智樂在前線爭取入球；至於東方，余在言和馬希偉負責校炮，支援巴科爾、巴杜姆及費利浦薩攻堅，吳宇曦先列後備。

10分鐘，東方就先開紀錄，馬希偉傳入禁區，巴科爾冷靜推過奧利斯後射成1比0。21分鐘，岡本玲仁長傳，劉智樂窄角度勁射被葉鴻輝救出。上半場末段，丹尼爾侵犯成單刀之勢的劉智樂，但球證觀看VAR後未有向丹尼爾出示紅牌，但到44分鐘，葉鴻輝打算踢前，不慎被劉智樂搶去皮球，並射成1比1完半場。

東方換邊後繼續搶攻，50分鐘收到回報，余在言開出角球，丹尼爾頂入，為東方再度領先。61分鐘，東方以吳宇曦入替巴杜姆，加強中前場活力，10分鐘後，馬希偉左路傳中，余在言起腳高出，其後費利浦薩送出直線，巴科爾送入網窩，但這位西班牙射手越位在先，入球無效。82分鐘，費利浦薩右路推大位施射被奧利斯飛身救出。補時階段，巴科爾接應余在言妙傳，為球隊埋齋，最終東方贏3比1，連續3季闖入決賽，將與理文爭冠軍。