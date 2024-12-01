曼城傷兵滿營　利物浦求穩「細」在必行

英超壓軸尾場上演大戰，「1哥」利物浦主場硬撼曼城。「紅軍」開咧後順風順水，不過中堅伊巴希馬干拿迪因傷倦勤，難免要小心為上，曼城陷入近年罕見低潮，今場造訪晏菲路球場亦唔敢冒進，近年碰頭例少交收，大家都踢穩陣波，2.5球入球細更可取。（Now 621及622周一凌晨零時直播）

利物浦今季12場聯賽錄10勝1和僅1敗，鋒線王牌穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯等頻有士哥固然係主因，但12輪後只失8粒，防守的確比以往更穩健，就算第一把交椅艾利臣比加缺陣亦未受影響，雙中堅華基爾雲迪積克、伊巴希馬干拿迪依舊一柱擎天，而新帥施洛比前任高普更注重控制比賽節奏，有效保護防線令失波減少，係「紅軍」穩步上揚關鍵，但伊巴希馬干拿迪日前受傷，今仗未能披甲，焗用新仔查洛爾昆沙，而領隊施洛唔多信任佢，預計會踢得更謹慎。

另邊廂，衞冕嘅曼城已被「紅軍」甩開8分，金球獎得主兼中場悍將洛迪卡斯簡迪重傷收咧，代替者高華錫亦受傷唔出得，令「藍月亮」攻守失衡，繼上輪聯賽主場慘吞熱刺4蛋後，上周中歐聯領先3球下，竟被飛燕諾逼和，各項賽事錄得1和5負，嚴重打擊信心，加上射手艾寧夏蘭特近7場聯賽只入2粒，腳風欠順，奇雲迪布尼亦未弗或先任後備，主帥哥迪奧拿不得不先鞏固防線。

睇番兩軍近4次聯賽碰頭，各得1勝2和1負，不相伯仲，其中3次開2球或以下，可見雙方都係想穩中求勝，就算贏唔到亦唔想輸畀你，預計呢場大戰會踢得緊湊，唔慌多波入。

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