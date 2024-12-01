南華第四節憑反擊快攻致勝　擊退康仁福建重返勝軌

本地甲一男籃聯賽周日（1日）頭場，前三節戰況緊湊，決勝節南華打出25：14，並憑朱亮及外援安德拉各轟全場最高的27分，終以89：76擊敗康仁福建，下一場將於12月12日硬撼滿貫。

甫開賽，康仁福建率先入局，以快打快領先6：0，其後朱亮命中三分助南華開齋，雖有楊瑞鴻「hot hand」射入「Answer 3」，但關雋陶和朱亮相繼挑戰禁區兩度打入「And 1」，反先12:9迫使對手叫停比賽。回場後李察士連袋7分，林俊達外圍發炮，讀秒階段楊瑞鴻再轟三分，助福建首節以24：23些微領先。

次節南華迅速調整，安德拉強攻顏色地帶，曾湛元亦連傳帶攻串聯球隊，包括一次界外球連線安德拉演「拆你屋」，以及招牌後轉身剷籃，成功拉開雙位數差距確立領先地位。福建射手張偉康三分手起刀落為球隊「止血」，其後楊瑞鴻挺身而出45度角連轟2記三分彈，再有張偉康和林俊達三分入網，將比數緊咬在10分以內。林民淇後備上陣一次中距離跳投得手，「紅軍」上半場以近7成整體命中率領先49：44，朱亮轟3記三分取得16分暫為全場最高。

易籃後狀況持續激烈，南華憑安德拉、朱亮和葉耀邦推進得分，康仁福建則由林俊達和蔡龍德交出表現，雖然李察士欲鋤樽遭封阻，不過有許烜行快攻打入「2+1」，加上黃子謙三分穿針追至62平手。蘇柏軒剷籃博犯兩球罰球全中，助南華穩定局勢，以64：62進入最後一節。

決勝節，康仁福建憑許烜行跳投和張偉康三分，再度反先67：66，關鍵時刻「紅軍」反擊快攻戰術見效，陳怡富連入4分再度拉開比數。福建暫停調整後回場未見效果，反觀南華憑朱亮內外開弓連得5分領先79：69，雖然楊瑞鴻三分打板命中「續命」，但安德拉再連袋6分正式擊退福建追分氣勢，南華最終以89：76勝出，常規賽重回勝軌。

南華今場3人得分上雙，朱亮轟4記三分彈，取得全場最高的27分，另有6個籃板和6次助攻，安德拉同樣交出27分、外加10籃板，曾湛元亦取得「雙雙」的13分10籃板7助攻搶眼數據。值得一提，「紅軍」整體命中率高達57%，而全隊在禁區取得54分，較對手的26分多逾兩倍。康仁福建方面，楊瑞鴻貢獻全隊最高的21分6助攻，惟送出5次失誤，李察士繳18分13籃板，張偉康射入3記三分、取得13分。