「五朝元老」許詠淇環島賽女雙組別奪封后

由香港遊艇會主辦的「海岸賽艇香港環島大賽2024」(環島賽)，周日(1日)圓滿舉行。今年賽事錄得近350位，來自中國內地、南非、星加坡、紐西蘭及英國等海岸賽艇高手，分成「女子」、「公開」及「混合」三大組別，共52隊作賽。賽事亦見來自不同地方，包括中國內地、南非、星加坡、紐西蘭及英國等海岸賽艇好手參賽，盛況空前。

今年賽事分兩日進行，周六(30日)為「鐵人賽」及「10公里賽」，周日(1日)則為「接力賽」及「陸上拉機挑戰賽」。賽事焦點，落在兩名港隊賽艇運動員許詠淇，以及陳鈺文身上，兩人分別在首日賽事出戰「公開組單人雙槳艇」及「女子雙人雙槳艇」兩個項目。

隨着海岸賽艇將成為2028洛杉磯奧運會的項目，港將陳鈺文把握所有機會出戰與海岸賽艇相關的比賽，她去年首次出戰「公開組單人雙槳艇」項目，在沒甚準備下，以4小時07分59秒完成賽事，屈居組別亞軍。今年捲土重來，在賽前熟讀賽道，即使全程45公里都在逆流情況下，她仍以大熱姿態全程放領，最終以破記錄時間3小時54分30秒完成賽事，稱霸「公開組單人雙槳艇」組別。

至於「五朝元老」許詠淇，她自2019年開始參與「海岸賽艇香港環島大賽」，今年夥拍星加坡代表Joan Poh出戰「女子雙人雙槳艇」。比實初段，兩人保持穩定的節奏，即使最後10數公里時許詠淇出現抽筋，仍無阻二人最終以4小時02分11秒完成環島賽，在女雙組別奪封后。

南非賽艇健兒Pavel Dabrytski首次來港，是次比賽乃其首場海岸賽艇比賽，他早於開賽前3星期抵港，在維港積極訓練備戰，賽前揚言目標在5小時內衝綫，最終以5小時29分45秒在「公開組單人雙槳艇」項目完成比賽。

另外，Matthew Dunham及Finn Hamill 同為紐西蘭賽艇好手，二人在原居地一直聽聞香港海岸賽艇環島賽的吸引之處，更是每位賽艇健兒人生必須參與的賽事之一。兩人今年坐言起行，首次挑戰「公開組雙人雙槳艇項目」，結果以破紀錄時間3小時23分40秒完成比賽，在組別奪𣁽。