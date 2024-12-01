香港東方力挫滿貫　豪取6連勝

滿貫和香港東方兩隊甲一不敗之師，今季首度交鋒，周日（1日）於修頓爆發激戰，最終香港東方以72：65擊敗滿貫，豪取6連勝。

滿貫新兵楊睿騏今場缺陣，甫開戰「綠軍」由蔡再懃連取5分，率領球隊打出9：2攻勢，其後吳松峻接應外援米勒傳球反手上籃得分，同樣搶鏡。米勒首節遭到對手嚴防僅得3分，不過中鋒惠龍兒狀態大勇，單節11分助滿貫以21：17領先。

第2節香港東方以麥洛連和卜聿揚組成「雙塔」，楊和轟入擦板三分，梁兆華剷籃得分，一輪7：0攻勢反超前。滿貫將節奏推快，吳松峻、蔡再懃連入三分球，追成31：31平手，但東方「雙塔」輪流發威，兩人先後大力入樽重掌領先優勢。滿貫不甘示弱，惠龍兒籃底得分，蕭瑋耀、蔡再懃剷籃搶分，力追至37：38。

下半場戰況同樣激烈，東方先有麥洛連偷球上籃，梁兆華弧頂三分球，領先43：40。滿貫惠龍兒籃底搶4分，米勒助攻吳松峻命中底角三分，蔡再懃高難度上籃，一輪11：2攻勢拉開6分。香港東方極速調整，徐遠成中距離得分，另在防守端亦貼身招呼米勒，令其難以起手，梁兆華轟入「三分彈」，蘇利文壓哨命中2分，以57：54繼續領先。

第4節前4分鐘香港東方仍保持3分領先優勢，蘇利文快攻上籃博得「and 1」打破僵局，滿貫蔡再懃挺身而出轟入三分球，惟東方再有楊和、梁兆華剷籃得分成68：61。最後43秒，滿貫米勒單刀上籃遭張延隆拉跌，球證判「u foul」，惟米勒兩罰皆失，錯失追近機會，最終香港東方以72：65，取得6連勝。

香港東方最高分球員為19分的梁兆華，楊和交出12分3助攻、麥洛連亦有12分14籃板進帳。滿貫後衞蔡再懃搶全場最高20分，中鋒惠龍兒得19分10籃板，米勒交出11分8籃板7助攻，不過今場滿貫整體罰球命中率僅30％，20記罰球僅中6球。

香港東方上半場僅領先1分，下半場才逆轉形勢，梁兆華賽後表示，「隊友們30號凌晨才回港，接着晚上已經要訓練，所以見到他們略顯疲態，之後都會有這個情況，唯一可以做的是盡快適應，其他人也要準備好一點。」他認為今仗勝利為球隊增強信心，「我們已對前4球隊，接下來聯賽壓力會少一點，可以在PBA盡量發揮。」

東方之後在12月4、10、15日出戰菲律賓PBA盃，主帥巴拿莫域坦言「地獄賽程」充滿挑戰，但他們會共同進退：「球隊正面對非常艱難的賽程，我明白球員相當辛苦和疲累。你看，3日後又要打PBA了，真的很不容易！雖然15號同一天要打甲一和PBA比賽，但我不想分開兩隊訓練，所以明日全隊會都會去菲律賓備戰，之後部分球員會回港出戰甲一比賽。」