永倫大勝晉龍WTS　創今季單場最高得分

周日（1日）甲一男籃聯賽尾場對決，永倫憑4人得分上雙，其中泰那高效轟全場最高的31分，甲一「新丁」陳卓賢尾節上陣取得個人首個得分，終以115：79輕取晉龍WTS，並以刷新今季單場最高得分之勢終止2連敗，戰績暫錄3勝3負，晉龍WTS則仍未能開齋苦吞6連敗。

永倫今場由泰那、蓋帝斯、余理洋、周迎堅和韓天次組成首發，晉龍WTS派出羅卓熙、安家仲、劉嘉榮、李嘉煒及外援湯馬士應戰。

即使面對聯賽排名墊底的晉龍WTS，上仗不敵香港東方的永倫亦毫不留手，「三巨頭」率隊打出一段27：3攻勢提早拉開比數，晉龍WTS魏詠輝籃底面對蓋帝斯打入「And 1」，湯馬士雙手入樽回振士氣。泰那射入壓哨中距離，永倫第一節以36：14領先。

次節，湯馬士化身「Ankle Breaker」射入葫蘆頂三分，加上區浩軒和王健朗各取得分數為晉龍追分。不過，「黃金戰士」火力依然強勁，憑雙核泰那和蓋帝斯繼續內外開弓，後備上陣的陳可鈐和何倚富亦交出表現，韓天次外投二度穿網，連浩駿底角三分命中，第二節完繼續領先66：42。泰那上半場12射9中、包括3記三分彈，取得21分。

易籃後，晉龍TWS眾將仍頑強奮戰，多次迫出對手失誤打反擊快攻，區浩軒和魏詠輝分別連袋5分和4分，永倫則由泰那、蓋帝斯和余理洋幾乎包辦此節得分，第三節完戰成96：65。

最後一節提早進入垃圾時間，永倫收起主力派出後備球員上陣欲繼續搶分，其中甲一新秀陳卓賢在餘下6分鐘時獲出場機會，「處子戰」罰球2射1中，成功錄得聯賽首個得分，最終永倫以115：79大勝晉龍WTS，同時刷新今季單場最高得分紀錄。

永倫4人得分上雙，泰那第三節「打卡收工」，高效繳出全場最高的31分，蓋帝斯亦貢獻22分15籃板8助攻華麗數據，余理洋和陳可鈐亦分別取得14分和10分。晉龍WTS方面，湯馬士交出「雙雙」的23分14籃板，區浩軒五成命中率錄22分，魏詠輝則有13分進賬。