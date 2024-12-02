曼城不敵利物浦　哥帥「寸王」上身6指回應挑釁

周一(2日)凌晨英超大戰，上季冠軍曼城頹勢未止，作客0比2不敵利物浦，近17年首次遭遇英超4連敗，並跌出前4位，衞冕希望凍過水。紅軍球迷趁機踩多一腳，高唱「藍月亮」領隊哥迪奧拿即將被炒，呢位西班牙名帥仿傚昔日宿敵摩連奴，舉起6隻手指，代表率領曼城奪得6次英超冠軍，回應挑釁，但被指食老本，似乎正在步「寸王」後塵。

曼城由10月底開始連番失利，上輪英超慘吞熱刺4蛋，上場歐聯主場領先3球都被飛燕諾逼和，今仗造訪晏菲路球場，陷入劣勢捱打，開賽12分鐘就失守，穆罕默德沙拿右路傳中，加普近門撞入為利物浦打開紀錄。

利物浦攻勢一浪接一浪，包括中堅華基爾雲迪積克2次迎頂角球幾乎建功，阿歷山大阿諾特遠射僅斜出。曼城攻勢欠奉之餘，防線更加犯錯，畀穆罕默德沙拿獲得單刀機會，但呢位埃及國腳卻射高。

戰至76分鐘，曼城後防又出錯，路易斯迪亞斯單刀殺入禁區，門將史堤芬奧迪加出迎撲跌佢，球證判罰12碼，穆罕默德沙拿主射入網奠定2比0勝果。

榜首利物浦贏波後，領先第2位阿仙奴9分，更拋離第5位曼城11分，「藍月亮」想爭取英超5連冠，機會非常渺茫。利物浦球迷趁機高唱：「哥迪奧拿明天早上就會被炒。」令哥帥不厭其煩，舉起6隻手指回應，代表為曼城奪得6次英超冠軍，暗寸利物浦只曾捧過1次英超冠軍。

哥迪奧拿原本明夏約滿，早前已續約至2027年6月，可見會方對佢信心十足，估計今季唔會換帥，賽後哥帥話：「我估唔到來晏菲路球場，會遇上呢種對待，但唔緊要，當你贏波，你可以笑，由依家開始，我哋會重建信心，重新贏波。」不過，哥帥承認曼城現時好難同強隊抗衡。