艾摩廉激活2位「廢鋒」　舒克斯打破17場入球荒

曼聯由新領隊魯賓艾摩廉執教後，表現愈來愈好，喺周日(1日)晚英超主場以4比0大勝愛華頓，創下球隊近8個月最大聯賽勝仗。呢位39歲葡萄牙少帥採用3421陣式，成功令2位長期表現低迷嘅前鋒約舒亞舒克斯、拉舒福特翻生，今仗各自梅開二度，其中舒克斯更加打破17場入球荒，有望獲得留用。

魯賓艾摩廉首場領軍，作客被葉士域治逼和，教波能力一度備受質疑，但上場歐霸盃已經贏波，今場對愛華頓，佔盡上風。34分鐘拉舒福特射門，愛華頓中堅班夫韋迪出腳攔截，反而改變方向入網，賽會計算「福仔」入波。

僅過7分鐘，班夫韋迪又犯錯，被阿密特迪亞路逼甩腳下球，般奴費南迪斯拎到波打反擊，橫傳畀約舒亞舒克斯射入，呢位荷蘭國腳自8月中對富咸入波後，終於再次建功。換邊後，拉舒福特、約舒亞舒克斯再各入1球，並且都係來自阿密特迪亞路嘅助攻。

坦哈格今季執教曼聯期間，拉舒福特僅有1球英超入波，但艾摩廉執教後，佢踢2場英超都有波入。最令人意外係長坐冷板嘅約舒亞舒克斯今仗獲得正選，並射入2球，令人眼前一亮，證明艾摩廉知人善任。

賽後艾摩廉被問到點解起用舒克斯，佢話：「冇可能每場都用同一個正選陣容，球員要時間恢復體力，同埋要利用球員嘅特點來應付對手。」早前有傳曼聯打算明年1月將約舒亞舒克斯外借去祖雲達斯，但經此一役之後，相信會留用佢。