「韋少」卡塔爾站封王奪今季第9冠　總亞軍下站決勝

上一站已提前鎖定贏得今季總冠軍的紅牛車王麥斯韋斯塔本，周日（1日）在F1卡塔爾站續顯霸氣封王，奪得今季第9個分站冠軍。反觀總亞軍爭逐戰相當緊張，法拉利的勒克歷贏得今站亞軍，與麥拿侖的諾利斯積分距離縮窄，煞科戰阿布扎比站將決勝。

韋斯塔本今站以第二位起步，但很快便壓過平治的羅素，而排後面的戰車則一度發生碰撞，需要出動安全車至第5圈才離開，但無阻「韋少」的領先位置。

賽至第39圈，因賽道上有倒後鏡被保達斯戰車輾過，出現大量碎片，導致有戰車爆胎，又再出動安全車，而比賽重啟後，麥拿侖的諾利斯嘗試挑戰「韋少」，但未成功。其後侯根保與佩雷斯戰車相繼發生意外，安全車第三度出動。

原本排在前列的諾利斯因黃旗下未有減速，最後被罰10秒，以第10名完成，令麥拿侖力爭車隊總冠軍遇上打擊；中國的周冠宇亦避過一連串意外，最終以第8位完成，今季首次「有分落袋」並獲選全場最佳車手。

韋斯塔本上站在拉斯維加斯，已鎖定四連霸，今站以1小時31分05秒323贏得冠軍後，車手榜總分已累積至429分，而暫列次席的麥拿侖車手諾利斯(349分)與第三位的法拉利勒卡歷(341分)，則僅有8分差距，下站煞科戰將成為爭逐總亞軍的決戰。