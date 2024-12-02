安素翻生又入波　車路士大勝進身爭標行列

車路士今季靜靜起革命，喺周日(1日)晚英超主場以3比0大勝阿士東維拉，今年大部分時間表現低迷嘅貴價中場安素費南迪斯，全面回勇又入1球，連續2場聯賽建功。由於曼城輸波，車路士全取3分後，追至同第2位阿仙奴同分，入波及失波數字都一樣，進身爭標行列。

開賽7分鐘，車路士由尼高拉斯積遜射入打開紀錄，其後維拉前鋒奧尼屈堅斯有1次單刀起腳，但被門將羅拔山齊士救到。車仔避過一劫果然有後福，36歲分鐘高爾彭馬妙傳，由安素費南迪斯射入。

呢位身價達1.2億歐元(約9.8億港元)嘅23歲阿根廷國腳，過去一段時期狀態低迷，並且「拋妻棄子」，同已為佢生咗一對仔女嘅Valentina Cervantes分手，更傳出會方打算出售佢。不過，安素知恥近乎勇，連續2場英超入波，近4次上陣有2球進帳及5次助攻，用行動消除一切批評聲音。

戰至比賽末段，高爾彭馬射入世界波，結束35日入球荒，隨住高爾彭馬同安素費南迪斯重拾勇態，大大提升車路士爭標本錢，有力同2支勁敵利物浦及阿仙奴一較高下。