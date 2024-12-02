丹恩奴域：柏斯波利斯使命必「達」

柏斯波利斯及SC艾索達於今屆亞冠精英盃西區分組賽，暫時都排在晉級淘汰賽的位置之外，換言之，我認為仗是雙方能否打入16強的關鍵大戰。

柏斯波利斯過往於亞冠盃的成績都十分好，並曾兩次躋身決賽，但在今屆賽事的晉級路途則較為崎嶇，事關於之前5場分組賽不但經已輸了兩場，更加未嚐贏波滋味。

柏斯波利斯在防守方面的表現，一直以來都十分穩固，由我的球員時代起到今時今日，也是一樣。儘管他們成績一般，但到目前為止只失5球，反映後防相當之具組織性，確是難以被對手攻破。然而，他們的總入球數字只有3球，似乎進攻是其死穴。

阿里普亞於亞冠盃的入球紀錄相當之好，並已於今年7月由葡萄牙重返柏斯波利斯，我相信他能夠肩負更大責任，為球隊取得更多入球。至於盧卡斯祖奧應該是他們陣內，另一位可以提供入球威脅的球員。創造力方面，阿曼沙達及阿美利的精準傳送以及處理死球能力，力足撕破任何球球隊的防線。

SC艾索達目前於5場分組賽錄得2和3負，成績劣績，不但近兩戰全敗，更加累積了8個失球。

不過，他們有幾位實力不俗的前鋒坐鎮，其中穆罕拿德阿里多年來一直都是伊拉克國內其中一位最優秀的球員，而且於輔鋒位置表現得相當之有效率。另外，我亦十分欣賞侯辛阿里，他的盤扭及傳送能力出眾，能夠於前場為隊友製造機會。

儘管SC艾索達的前線不乏具素的球員，但其他位置始終實力不足。有見及此，我預計柏斯波利斯今仗最終可輕取SC艾索達，重燃晉級16強的希望。