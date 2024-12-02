東亞外　20人決選出爐　「孫銘」、陳晉一缺陣

在香港舉行的東亞足球錦標賽外圍賽周日（8日）正式展開，香港男子足球代表隊與蒙古、中華台北同處B組。足總周一（2日）公布20人決選名單，當中外流兵只得4人入圍，兩位中超兵孫銘謙、陳晉一齊齊缺陣，料對整體實力有一定影響。

相比11月底公布的30人初選名單，今次決選剔走了兩位中超兵孫銘謙、陳晉一，以及正在英國讀大學的小將杜俊暉，令陣中外流兵只得周緣德、徐宏傑、米高和安永佳4人。同時胡晉銘、周子謙、林衍廷、潘沛軒、艾里奧、馬斐及伍瑋謙7人亦名落孫山，而冠忠南區翼鋒艾華則重新入選。

港隊將在12月8日出戰首場東亞外，坐鎮香港大球場面對蒙古，6日後再於旺角大球場惡鬥中華台北，力爭晉級決賽，大軍周五（6日）會展開首操。

20人決選名單如下：

門將： 葉鴻輝 (東方)、 謝家榮 (大埔)

後衞： 周緣德 (大連英博)、亞歷斯祖 (東方)、費蘭度、鐘樂安 (傑志)、杜度(理文)、尼高拉斯 (大埔)、徐宏傑 (雲南玉昆)

中場：余在言 (東方)、顏卓彬 (傑志)、黃威 (理文)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：吳宇曦 (東方)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、祖連奴 (傑志)、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)、米高 (VfR Mannheim)