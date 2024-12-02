傅家俊前教練基夫斯逝世　長期對抗老人癡呆症

世界桌球壇一代名宿基夫斯（Terry Griffiths），周日（1日）在威爾斯與世長辭，享年77歲。其兒子、現任港隊總教練郭偉恩（Wayne Griffiths）在社交平台宣布這個悲痛消息，並證實基夫斯長期與老人癡呆症對抗，而周日在家人陪伴下安詳離世。

基夫斯於1979年的世界錦標賽中擊敗泰萊，成為首位贏得世界冠軍的外圍賽球手，其後在1980年大師賽及1982年全英賽奪冠，完成了桌球壇的「三冠王」；世界排名最高攀升至第3位。這位桌球壇傳奇與香港甚有淵源，80年代曾訪港獻技，2006年曾任香港「一哥」傅家俊的教練，而其兒子郭偉恩更是港隊現任總教練。

「非常悲痛地告訴朋友及廣大的桌球愛好者，我們失去親人的消息，基夫斯爵士與老人癡呆症進行了漫長的鬥爭後，於12月1日平靜地去世。在他深愛的南威爾士家鄉，家人陪伴着離世。」郭偉恩在個人社交平台寫道：「基夫斯是一位自豪的威爾斯人，他出生於拉內利，為拉內利帶來驕傲，現在他在拉內利找到了平靜。」

世界桌球巡迴賽官網及官方社交平台X帖文悼念：「今晚，我們深感悲痛。前世界冠軍、桌球史上偉大球員之一的基夫斯逝世，享年77歲。我們向其家人及許多朋友表示誠摯哀悼。他受到這項運動中每個人的愛戴及尊重。」

基夫斯於1997年結束球員生涯後，成為一名出色的教練，協助過「桌球皇帝」亨特利、威廉斯及馬克艾倫等，並定期為桌球比賽作評述。三屆世界冠軍威廉斯最先在社交平台作出最後致敬，稱他為:「導師、教練、朋友、傳奇。」

至於周日在約克舉行的全英賽，以10比8擊敗鶴健士的世界「一哥」卓林普賽後亦向基夫斯致敬。這位2019年世界冠軍表示:「這是非常非常悲傷的消息。基夫斯是一個機智的人，他風趣及敏捷，是這項運動的傳奇人物；當我去威爾斯公開賽時，他總是過來開個玩笑。」卓林普周日於全英賽決賽時隔13年再奪錦標，也是他生涯第30個排名賽冠軍。