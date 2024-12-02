中遊會全港網賽ACE球籌得近5萬　伍曼瑩成為「三料冠軍」

香港中華游樂會2024年度全港網球公開賽」周日圓滿結束，過去六星期，錄得逾1800人次爭奪冠軍頭銜，展開連番激戰。最終由特別來港比賽的法國職業球手韋伯（Arthur Weber）力壓群雄，於本賽封王；伍曼瑩則橫掃女單、女雙、混雙，成為「三料冠軍」。

「過江龍」韋伯周日於男單決賽對戰吳奇龍，最終以6-1、6-2捧走冠軍獎盃。緊接進行的女雙公開錦標賽，伍曼瑩夥拍梁筠彤，與Marina Filipenko和Sviatlana Pirazhenka 打得難分難解，最終「伍梁配」以6-3、6-2贏得女子雙打冠軍頭銜。今次亦是伍曼瑩第五次贏得女雙冠軍。

上周六亦進行女子單打和男子雙打決賽。在女單決賽，伍曼瑩以6-3、7-6 (7-0)擊敗梁

筠彤，摘下桂冠。在男雙決賽，梁以行和劉駿軒以7-5、6-3連取兩盤，戰勝王瑞麟和尤敬謀。賽委會主席莫君逸表示：「本會不僅着重培訓年輕球手，設有18歲或以下和14歲或以下的青少年賽事，藉此發掘網球新星，亦希望讓更多不同年齡的球手都可以在賽場一展球技。本屆賽事還增設了兩個項目，分別是『45歲以上男子雙打』和『40歲以上女子雙打』。這兩個繼2019年後再次舉辦的項目，旨在鼓勵中年球手踴躍參賽，即使較年長都能在賽場揮灑汗水，努力爭勝。」

九龍樂善堂和愛心聖誕大行動合作為今屆賽事的慈善合作夥伴。在決賽周內由主裁判執法的賽事，每當球員開出一球 ACE，香港中華游樂會便捐出港幣250元予慈善團體，贊助他們進行社區慈善工作。今年賽事共錄得183球ACE，合共籌得港幣45750元。