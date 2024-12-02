寧買當頭起　阿特蘭大弗爆客Ｗ明益你

意甲獨腳戲，近況低迷嘅羅馬主場迎戰阿特蘭大，形勢相當兇險。阿特蘭大今季表現神勇，聯賽7連勝後證明亦有爭標實力，進攻組織尤其行雲流水，對住羅馬疲弱防線大把「開餐」機會。兩隊狀態同士氣有明顯分野，寧買當頭起梗係捧客勝。（周二凌晨3時45分開賽）

阿特蘭大上周中喺歐聯作客6比1狂數瑞士年青人，各項賽事打出11勝1和嘅超強走勢，當中包括意甲7連勝，可以話係意甲目前氣勢最強球隊。佢哋目前13輪聯賽手執28分，屬球會史上同階段最佳成績，34個入波亦冠絕今季全意甲，最近賽事愈贏愈有，球員信心爆晒棚。

阿特蘭大陣內數胡人物眾多，列迪古目前排意甲射手榜第1位，佢同盧卡文及基迪拿尼組成嘅進攻三叉戟威力十足，加上尼高路辛尼奧路傷愈可以倒戈，陣容相當完整。睇番兩隊過去4次交手，阿特蘭大拎到3勝1和成績，今仗反客為主絕對唔奇。

羅馬經歷頻繁換帥後，今季成績繼續不穩，聯賽正值3連敗，老牌名帥雲尼亞里接手亦難望一時三刻執番掂隊波，上場歐霸盃雖然戲劇性逼和熱刺，不過防線漏洞仍然明顯，加上上位新星尼高路比斯尼今場要停賽，進一步削弱贏波本錢，客勝抵玩。

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