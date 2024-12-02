亞冠盃2　東方抵達廣島　Chino：會傾盡一切

【文嘉靖日本直擊】將於周四（5日）出戰「亞冠盃2」最後一輪分組賽對廣島三箭的東方，周一（2日）下午抵埗日本廣島，惟中場馬高斯因傷未有隨團出發，主帥盧比度（Chino）稱雖然未能「夫添」出戰謝幕戰，但強調今仗球隊將傾盡一切努力，期望為球迷帶來驚喜。

剛於周日（1日）成功晉級「高級組銀牌」決賽的東方22人大軍，周一（2日）下午抵埗日本廣島機場，球隊乘坐約1小時的旅遊巴前往位於市中心的酒店，由於本日未有安排操練，球員整頓行李及午膳後隨即返回房間休息。雖然東方已確定無緣晉級下一輪，馬高斯今場亦因傷缺陣，但主帥盧比度強調今仗不會因此有所放鬆，球隊仍將會全力以赴：「冇出線機會唔代表我哋會『放軟手腳』，呢場係今季的最後一場『亞冠盃2』分組賽，我哋依然會傾盡一切努力去贏波，務求為球迷呈獻精彩嘅表現。」

另外，足總於周一（2日）下午公布東亞足球錦標賽外圍賽決選名單，再獲得大港腳徵召的余在言（Jesse）表示相當驚喜：「唔知係咪因為外流中超嗰幾位休息緊，所以名單有啲變化，見到自己榜上有名都有少少驚喜，始終係今年最後一個錦標賽，期待之餘都想全力踢好佢，希望交到好表現。」提到韋斯活周日（1日）親自入場觀看「高級組銀牌」4強戰，Jesse坦言自己未有留意，但相信教練會根據球員的表現做出選擇：「我相信教練當然會做足功課，由唔同角度去評估球員狀態，去觀察佢想要嘅人選，作為球員都係盡力去踢，相信教練團嘅安排決定。」