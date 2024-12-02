嘉里香港街馬2024　巨型跑步機MegaBox接受跑手挑戰

「嘉里香港街馬 2024 — Run Well Carnival健跑嘉年華」，首次在亞洲獨家展示長達11.7米、超巨型世一跑步機，即日起至12月8日，在MegaBox為市民帶來前所未有的運動體驗。這部世一跑步機更曾獲不少世界知名跑手挑戰，而今次活動更與西九文化區攜手，呈獻在超巨型跑步機上創意非凡之文化表演，揉合運動、音樂、舞蹈和街頭表演藝術。

從英國越洋登陸MegaBox的超巨型世一跑步機，運用了先進科技，專為馬拉松賽事和影視拍攝而設計並曾在多個知名賽事中亮相，包括英國倫敦馬拉松和美國芝加哥的Abbotts馬拉松。

這部超巨型世一跑步機在MegaBox 5樓中庭公開讓全港市民參與速度挑戰。無論是小朋友還是初接觸運動者都可以參加，串連成多姿多彩的跑步嘉年華，藉此為市民帶來充滿汗水與歡樂的動起來活動，亦為即將參加嘉里香港街馬2024的跑手及運動愛好者提供一個熱身機會。

這部世一跑步機曾獲不少世界知名跑步界運動員挑戰，包括美國年長跑手Gene Dykes、有「馬拉松之王」之稱肯亞跑手Eliud Kipchoge以及加拿大運動員Noelle Montcalm亦曾挑戰。

今次活動比賽一共分為四大組別，歡迎一眾小朋友、初學者以及專業跑手前來挑戰。其中第一組別為精英跑手組，誠邀「嘉里香港街馬 2024」全馬及半馬參加者及於兩年內曾參與馬拉松及半馬拉松賽事之跑手，挑戰世界紀錄保持者的平均速度，男子目標為12.7mph，女子則為11.3mph；第二組別為所有參加者挑戰2023年香港街馬冠軍的平均速度，男女子分別挑戰9.9mph及8.1mph；第三組別為特別設計的10公里「入門挑戰」，參加者可以在超巨型世一跑步機上體驗如何輕鬆完成10公里的平均速度，感受跑步的樂趣。第四組專為小朋友設計跑步機障礙賽，讓小朋友可以盡情揮灑汗水，放電玩樂之餘亦可以挑戰自我，享受運動的好處與樂趣。