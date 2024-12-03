英足盃抽籤爆仙魔戰　加演楊格「父子對決」

英格蘭足總盃第3圈周二(3日)凌晨抽籤，當中出現唔少話題之戰，最矚目戲碼肯定係阿仙奴喺主場同曼聯合演「仙魔大戰」，而利物浦、曼城、車路士都抽中主場對英乙球隊。至於愛華頓對英甲球會彼德堡亦備受注目，因為前曼聯球星艾舒利楊格，有機會同囝囝打對台上演「父子對決」。

喺魯賓艾摩廉上任後全面回勇嘅曼聯，衞冕英足盃之路第1步就遇難關，將要作客14屆盟主阿仙奴，兩隊周四(5日)凌晨先喺英超交手，1月11號嘅周末就會進行英足盃決戰。除「仙魔戰」外，英足盃第3圈另一場全英超對決，係阿士東維拉主場迎戰韋斯咸。

至於幾支英超豪門都抽到「上上籤」，利物浦、曼城同車路士全部抽到主場對英乙球隊，包括曼城對沙福特城、利物浦對阿克寧頓、車路士對摩甘比。今屆英足盃第3輪賽事取消重賽制度，如果打和會進行加時同互射12碼，避免因重賽而加重賽程壓力。

今圈仲有一場話題戰，愛華頓主場對彼德堡有望上演父子對壘，愛華頓嘅39歲球星艾舒利楊格，呢位前英格蘭國腳嘅18歲囝囝泰拿楊格，今夏正式加盟彼德堡後，喺10月首演展開職業生涯，呢場獲派上陣嘅話就有機會實現歷史性嘅父子對決場面。艾舒利楊格抽籤後喺社交網留言：「WOW......夢想有可能會成真！#起雞皮時刻 #楊格對楊格」！