奇雲迪布尼跌入冷宮 傳同哥迪奧拿不和

曼城近期成績直插谷底，更衣室亦傳出不和消息，比利時中場奇雲迪布尼傷愈多時，不過近期未受重用，對利物浦嘅大戰竟然去到最後12分鐘先落場，因而傳出將帥「反面」消息，加利尼維利、加歷查等名將亦指兩人「有啲嘢」。

奇雲迪布尼多年來被譽為曼城、英超最佳球員，影響力極大，不過自從佢大腿受傷缺席5場後，參與程度大幅減少，令人懷疑同佢未續約、明年夏天約滿問題有關。曼聯名將加利尼維利表示：「奇雲迪布尼情況有啲唔尋常，過去10年英超最佳球員冇得踢？我知佢受傷患影響，但佢係領導、權威同充滿自信，更衣室肯定發生咗啲事。」

利物浦名將加歷查亦同意：「奇雲迪布尼呢單嘢係有唔妥，佢冇份做正選(對利物浦)，甚至半場都冇入替，佢張合約明年完結，喺健康情況下冇得踢絕對有問題，一個係英超最佳球員、一個係英超最佳領隊，見到佢哋咁樣係令人難過。」

就連前曼城球星米卡李察士都覺得唔對路：「我哋知道奇雲迪布尼係需要好好保護，但喺對利物浦呢啲大戰都唔用？有傳話佢可能會去沙特阿拉伯，睇落佢同哥迪奧拿之間係出現咗啲問題。」