博迪奧掛拍輕吻球網道別　祖高域眼濕濕歡送

網壇再有傳奇告別！前美網冠軍的阿根廷球王博迪奧，周二（3日）在布宜諾斯艾利斯邀請了好友塞爾維亞名將祖高域對戰，上演職業生涯「最後挑戰」，在15000名觀眾面前正式向網球說再見。

擁有22個ATP錦標的博迪奧，在告別表演賽上邀請了祖高域參演，重演2018年美網決賽的翻版，他在生涯「最後一舞」以直落6比4、7比5獲勝，在球場上迎來激動人心的最後掌聲。36歲的博迪奧賽後相當激動，雙眼通紅，與祖高域相擁已難忍男兒淚，令塞爾維亞天王也熱淚盈眶，全場過萬球迷掌聲不絕，博迪奧更將其標誌性的頭巾掛在球網中央，並深吻球網，盡顯難捨之情，全場動容。

「我無認識一個不愛博迪奧的人。」祖高域賽後為好友送上告別感言:「Juan是我們所有人的榜樣，他一生中最大的勝利就是成為一個了不起的人。」在告別禮上費達拿、拿度、艾卡華斯及蒙菲斯等均向博迪奧送上祝福及致敬，而阿根廷網壇殿堂級名宿莎芭天妮亦現身與博迪奧合作雙打表演。

被稱為「坦迪爾之塔」的博迪奧身高1米98，生涯最大成就包括2009年擊敗瑞士天王費達拿捧走美網冠軍，及兩屆奧運獎牌（2012年倫奧銅牌及2016年里約銀牌），並且於2016年帶領阿根廷，奪得至今仍唯一的台維斯盃冠軍。

出生於阿根廷坦迪爾市的他職業生涯獲得過22個ATP單打冠軍，世界排名最高位列第3，然而美網奪標後手腕受傷導致職業生涯脫軌，其後在2019年王后會盃又遇上膝蓋嚴重受傷，他上周在個人社交網上發布片段提到傷患對自己的折磨：「我的日常生活不是我想要的，這非常艱難，我並不是堅不可摧，有好東西也有壞東西，但大多數時候假裝一張好臉。從那一刻起（2019年手術後），我行樓梯都會有疼痛，開車時很痛，睡覺時也很痛。這是一場永無休止噩夢。」博迪奧自2022年之後已沒有在職業巡迴賽上比賽。