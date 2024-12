葡萄牙領隊魯賓艾摩廉執教曼聯後,迅速贏得球迷歡心,曼聯粉絲喺比賽中不斷唱艾摩廉嘅打氣歌曲,不過呢位少帥就「唔領情」,呼籲球迷停止唱佢嘅打氣歌,轉為幫場上嘅球員加油。

雖然只係帶隊3場,曼聯球迷已將KC and The Sunshine Band歌曲《Give It Up》改編,變成艾摩廉嘅專屬打氣歌,上場聯賽4比0大勝愛華頓一仗,歌聲就傳遍整個奧脫福球場。

不過艾摩廉表示:「我唔鍾意呢個打氣,唔鍾意。感覺有啲......又唔可以話尷尬,但我係個領隊,球迷應該為球員同球會加油。我明白同感激球迷對我嘅支持,但我想佢哋更加支持班球員,因為落場比賽嘅係佢哋。好榮幸同球迷建立呢種聯繫,我知道要用成績去繼續保持佢。」