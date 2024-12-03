丹恩奴域：澳日水手「大」激鬥　秤先中岸

雖然球迷今仗會見到亞冠盃東區分組賽前列球隊對排尾2的球隊，但我不認為賽事會出現一面倒的戰況。

中岸水手於今屆亞冠精英盃表現差勁，經過頭5輪分組賽後只錄得1和4負的劣績。不過，可取之處是他們表現拚搏，每場賽事都能夠取得入球，也沒有出現大敗的賽果。

其實，這支澳職球隊十分年輕，故此實在需要多一點時間，才能夠適應亞冠精英盃的比賽節奏，但他們近3場分組賽一共攻入6球，反映其前線進攻火力頗為強勁。值得一提的是，年青小將拜利班迪文近兩仗後備入替攻入兩球，所以今仗他有可能會正選上陣。

我預期他們於今場賽事將會以攻代守，米基爾杜卡會於右路擔當創造入波機會的角色，而前線古奧亦表現舉足輕重，事關其速度將可以大派用場。

可以肯定的是，主隊今仗會將有大量機會，並極有可能入球，但其問題來自後防，皆因他們於今屆賽事場場失波，而且合共失了13球之多。

橫濱水手在東區分組賽排第3位，由安達臣盧比斯及恩馬菲奧斯領軍的鋒線，攻力更相當強勁。這支日職球隊於5場分組賽一共攻入16球，簡直是無堅不摧。

然而，由於他們形勢大好，故我認為他們不會派出強陣遠征澳洲。陣中幾位巴西球員或會輪休，所以我會留意進攻中場植中朝日及防守中場山根陸，事關這兩位日本球員皆極具潛質，故隨時有令人驚喜的演出。

我認為橫濱水手也會採取主動進攻中岸水手，換言之今仗有可能會演變成一場十分開放的賽事。預計雙方都會取得入球，但中岸水手可於主場爆冷贏波，保持晉級希望。