中韓羽壇「雙龍」齊入名人堂

世界羽聯官網周二(3日)發出新聞公告，傳奇球員南韓的李龍大及中國的諶龍入選羽毛球名人堂，儀式將於下周一（9日）的年終晚宴上舉行。

作為南韓羽壇ICON之一的李龍大，被譽為有史以來最具天賦的雙打球員之一，他以多變的打法及場上非凡的魅力，深受球迷熱愛。他由當年以19歲之齡就贏得奧運混雙金牌，到紀錄性的46個超級系列賽錦標，他從新定義了雙打比賽。他出色的防守及網前技巧是職業生涯的標誌，帶領南韓贏得多項重要勝利，包括2014年亞運會男團金牌。

至於諶龍被譽為「中國長城」，是中國羽毛球隊的重要人物，他在壓力下表現的能力，使他成為國家隊中最優秀的男單球員之一，生涯擁有輝煌成就包括2016年里約奧運金牌、2020年東京奧運銀牌及2012年倫敦奧運銅牌，並且贏過兩次世界冠軍及22個超級系列賽或世巡賽錦標。

「雙龍」入選世界羽聯名人堂，不僅是對他們在羽毛球壇作出貢獻的認可，也表揚他們作為榜樣及偶像的深遠影響。世界羽聯主席霍耶（Poul-Erik Høyer）表示:「李龍大和諶龍為這項運動樹立了非凡的標記，他們在球場內外取得的成就，將羽毛球運動提升到新的高度。我們很自豪地慶祝他們晉入了世界羽聯名人堂。」下周一（9日）的年度周年晚宴上，亦會頒發年度最佳運動員獎項。