跆拳道品勢世錦賽　港將單日摘3銅創隊史最佳

香港首辦的「香港2024世界跆拳道品勢錦標賽」，周二（3日）繼續於香港體育館上演，賽事第四日港隊再傳喜訊，單日連袋3面銅牌，連同首日劉子琦的一面銅牌，累積擸下4銅，創港隊參戰世錦賽以來的最好成績。

香港派出陳頌賢、呂靖楠和劉浩賢戰U30男子團體組別，三人過關斬將闖入8強，其後面對德國隊一鼓作氣連贏兩個回合，擊敗對手取得爭奪決賽資格。準決賽迎上美國隊首回合打出「太極七章」，港隊僅落後0.040分，第二回合抽出「太白」，雙方表現同樣出色，惟港隊總分9.030分、以0.07分憾負美國（9.100分），摘下一面銅牌，現場香港觀眾為港將送上掌聲致敬。

U30男子團體賽三子賽後表示滿意是日比賽表現，又不忘感謝一眾教練和隊友的支持：「充分感受到他們打氣的熱情，令我們充滿能量去比賽，可以說這面銅牌是對支持者最好的回報，但可惜未能再進一步，以後會繼續努力裝備自己，為下一場比賽做好準備。」陳頌賢就4強落敗的內容補充道：「相信我們的齊整度不輸任何人，但無可否認今場對手勁力更大，而其中一位選手更在日前的自由品勢個人賽奪得冠軍，勢頭正旺，所以對最後賽果都算是接受。」

呂靖楠在早前的個人賽以8強作結，他對團體賽的結果感到驚喜：「雖然個人賽打到8強都算滿意，但今日收穫銅牌絕對是給我們注入強心針，希望在往後更多比賽拿到好成績。」他續說：「我斷過韌帶，劉浩賢亦遇過骨傷，花了一年多康復，幸有一眾港隊教練支持和鼓勵，如今才能重返國際舞台。」呂靖楠透露，本地跆拳道項目經教練團隊預測，未來將有機會升級「A 級」精英體育項目，除訓練配套會有全面改善外，亦會有固定的訓練時間，相信屆時港將在國際賽場的表現會更加優異。

跆拳道港隊總教練楊周敏於22年1月任職，與港隊齊上齊下至今，他眼見三位的成長更喜極而泣，賽後與選手相擁感性流露，直言三位港將為今日多成績準備3年多，非常開心見到他們站上世界水平的頒獎台，並希望他們未來能在大小賽事再創佳績，再闖奧運。劉浩賢亦稱讚道：「教練讓我們的心理質素調整得很好，因他是技術一流的前世界冠軍，細緻位亦非常注重，訓練模式較以往大不同，效果亦相當顯著。而除平時訓練外，我們自己會再花時間精進，盡量做到最好。」

另邊廂，港隊成員歐傑東、陳景年和郭志權出戰U60男子團體組別，以總分7.720分不敵西班牙，4強止步袋銅，後者憑優異表現終奪金。至於U60女子團體組別方面，由港將馬卓敏、謝嘉雯和楊燕卿組成的三人組合同樣收穫一面銅牌。此外，賽事最年長選手、港隊成員兼本地男團MIRROR楊樂文（Lokman）父親的楊志英，今早出戰男子個人公認品勢65歲以上組別，最終不敵英國選手首圈出局；蔡保恒、霍浚偉和李肇庭代表港隊出戰少年男子團體組別，闖8強後不敵美國組合無緣晉級。