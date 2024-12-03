混合團體世界盃　港乒不敵瑞典小組次名出線

「ITTF混合乒乓球團體世界盃」周二（3日）假中國成都續演小組賽，香港與瑞典鬥足5場，最終以局數7：8憾負，小組2勝1負次名晉級。

「ITTF混合乒乓球團體世界盃」去年首辦，共有16支國家或地區參賽，上屆首階段止步的香港今屆捲土重來。小組兩連勝的香港第3場面對瑞典，首戰派出黃鎮廷夥拍杜凱琹出戰混雙，以直落3：0取勝，其後由吳詠琳出戰女單，面對世界排名第53位的Linda Bergstrom，以4：11、12：10、6：11惜負，男單陳顥樺亦以局數0：3不敵Kristian Karlsson。其後陳顥樺與黃鎮廷在男雙以局數2：1收復失地，力追至大分6：6。

賽事採用15局8勝制，決勝戰女雙賽由吳詠琳／杜凱琹對Christina Kallberg／Linda Bergstrom，港隊以11：7先拔頭籌，惟第2局以9：11失守。雙方各不相讓，第3局更鬥到「刁時」，最終港隊以10：12告負，總比數7：8不敵瑞典。第4組戰況激烈，法國、香港、瑞典同樣取得2勝1負，惟法國以較佳得失分奪得首名，香港則以次名晉級淘汰賽。