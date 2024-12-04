雲佬夢幻首演率李城反彈　兩大神鋒童話式合作

雲尼斯達萊執教李斯特城有夢幻開局！周三(4日)凌晨英超賽事，獲「雲佬」首次領軍嘅李斯特城，喺主場3比1擊敗韋斯咸，終止近5場聯賽不勝兼3連敗頹勢，而幫「雲佬」攞頭彩嘅功臣，正正係9年前打破「雲佬」英超入球紀錄嘅老將占美華迪。兩大神鋒依家以將帥身份童話式合作，有望重振李城。

雲尼斯達萊1個月前被曼聯炒魷後，閃電回歸英超取代谷巴執教李城，今仗首度領軍即有好開始。占美華迪開波2分鐘就單刀射入，最初旁證舉旗示意越位，但VAR覆核確定入球有效，拎到「雲佬」領軍第1個入波。李城下半場再有艾簡奴斯同達卡入波，韋斯咸補時由富克洛破蛋，但無阻「雲佬」首演贏3比1。

已經37歲嘅占美華迪，喺2015年曾經連續11場英超入波，打破雲尼斯達萊效力曼聯嗰陣創下嘅英超紀錄(連續10場)，「雲佬」喺賽前記者會亦講笑：「我同華Dee之間有好大問題，因為佢破咗我嘅紀錄！當時我都有祝賀佢，9年之後同佢合作感覺好古怪，但會係一個好好嘅故事。」

「雲佬」贏波後表示：「第1個入波係華Dee嘅招牌單刀，出色嘅走位同冷靜嘅射門，呢隊波好快同有好多無球跑動，喺呢刻我非常樂意見到。」連同之前做曼聯臨時領隊，「雲佬」執教英超球隊戰績為5戰4勝1和，為李斯特城護級燃起希望。