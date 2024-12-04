安賽龍因傷退出年終賽　帖文再轟世界羽聯莫視球員健康

BWF世界羽聯年終賽還有一周開打，巴黎奧運金牌得主丹麥的安賽龍，周二（3日）宣布因傷退賽，無緣挑戰四連霸，但他日前已入圍BWF最佳男單候選名單最後4強，與中國「世一」石宇奇等爭逐頭銜。

30歲的安賽龍在個人社交平台帖文:「很遺憾告訴大家這個消息，我沒法參加今年12月的HSBC年終總決賽，由於左腳的傷勢為我帶來非常多的困擾,我被建議必須立即處理這個問題，避免長期的問題。」

今年在巴黎奧運贏得金牌後，安賽龍就提早鎖定年終賽入場券，他帖文中表示考慮退出決定相當艱難，並且很想爭取連霸:「我很失望沒法到杭州打年終賽，我曾五次贏得這項賽事冠軍，這是我在巡迴賽最喜愛的比賽之一，這對我來說是難以接受的事實。」但他稱要趕快處理傷勢:「首要任務是先完全康復，然後再參加比賽。」馬來西亞的李詩灃將補替安賽龍席位。

不過，安賽龍宣布退賽後收到了世界羽聯要求提供醫療證明的電郵，並認為如身體許可，應該要參加年終賽，令他相當氣憤，並在社交平台更新帖文回應世界羽聯：「我多次嘗試生病或受傷時提交相關證明文件，但每次仍然被罰款，看到張蓓雯(美國女單)的情況只讓我更加確信，儘管世界羽聯公開聲稱關心球員的健康及福祉，但實際上你們視而不見。隨便吧，把罰單發給我吧!」

安賽龍雖然無法挑戰四連霸，但他日前在世界羽聯公布的年度最佳男單候選名單中，已入圍最後4強，將與中國的石宇奇、中華台北的周天成及丹麥同胞安頓臣爭逐，最終得獎者將於12月9日的年終賽晚宴中公布。至於年終賽則於本月11至15日在杭州舉行，總獎金達250萬美元。