亞盃外　第3圈12·9抽籤　港隊列第二檔次

AFC表示這次外圍賽檔次分配，根據11月28日所公布的世界排名而定，而排156位的港隊，則成今圈排名第11高的地區，因此獲列入第2檔次。

賽制方面，24支球隊將分成6組，以主客雙循環形式作賽，比賽日期則在2025年3月25日至2026年3月31日。每組首名可以躋身2027年沙特阿拉伯主辦的決賽周，與澳洲、日本、南韓等亞洲勁旅交手。

亞盃外檔次分配如下：

第一檔次：敍利亞、泰國、塔吉克、黎巴嫩、越南、印度

第二檔次：馬來西亞、土庫曼、菲律賓、阿富汗、香港、也門

第三檔次：新加坡、馬爾代夫、中華台北、緬甸、尼泊爾、不丹

第四檔次：汶萊、孟加拉、老撾、東帝汶、巴基斯坦、斯里蘭卡