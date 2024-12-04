39歲四屆全明星米沙比退役　生涯寫下3分球歷史

米沙比(右)效力鷹隊的表現，寫下他生涯的輝煌史。

在NBA征戰了16個賽季的四屆全明星球星米沙比( Paul Millsap)，周二宣布退役；39歲的他是NBA史上投進500個3分球、1000次封阻及1000次搶斷的8名球員之一。

米沙比是於2006年選秀第47位順位新秀，職業生涯先後效力過爵士、鷹隊、金塊、籃網及76人；最後一次在NBA效力是2021-22賽季，效力於籃網及76人。

擅長外投的米沙比除了是NBA史上8位3分球500+、1000次封阻及1000次搶斷的其中一員之外，他與積蒙格連（Draymond Green）是2013至2017年間僅有投進300個3分球及300個封阻的球員。

米沙比在NBA生涯共出戰1085場比賽，並於2013至2017年賽季效力鷹隊期間，連續四次入選東岸全明星，場均貢獻17.3分、7.4個籃板及3.3次助攻。他曾協助鷹隊多次躋身季後賽，包括2015年贏得創隊史紀錄的60場比賽後晉級東岸決賽。

他於2017年以自由球員加盟金塊，四個賽季中三次闖入季後賽，當中包括2020年躋身西岸決賽，在場內場外都是出色的球員及領袖。