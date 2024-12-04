艾殊利高爾：阿仙奴降魔求4連勝

阿仙奴在國際賽檔期後強勢反彈，並希望在各項賽事4連勝。對上3次對曼聯皆贏波的阿仙奴，如果今仗能順利擊敗紅魔鬼的話，也將是他們歷史上首連續4次降魔。

兵工廠上場對韋斯咸表現出色，單單在上半場就攻入5球重創錘仔幫，令比賽變成例行公事。布卡約沙卡和馬田奧迪加特再次成為大勝背後的核心球員，當中沙卡貢獻了兩次助攻後，使他今季聯賽的助攻數目已達10次。

他們的首個入球再次來自死球戰術，這已經是上季初以來第25個通過死球造成的入球，而加比爾馬加希斯是自21/22球季以來最多聯賽入球的中堅。今季他已入3球，協助球隊目前聯賽排名第2位，兼成為頭槌入球第2最多的球隊。然而，領隊阿迪達或會為他的健康狀況抹一額汗，皆因他在上仗只踢了半場便疑似受傷被提早換走。

阿仙奴將信心滿滿地迎接這場比賽。與白禮頓和賓福特一樣，他們亦是聯賽仍然保持主場不敗，而且近12仗各項主場比賽皆有士哥。對曼聯來說，這將是一場嚴峻的考驗，也可以說是新任領隊艾摩廉首次真正的大考。

自從艾摩廉接手曼聯後，球隊仍然保持不敗，個人和整體的表現皆有真正的提升。我們知道往往有新教練剛走馬上任時，通常會出現這種反彈，但作客對阿仙奴的難度絕對是完全不同。

拉舒福特似乎是新主帥麾下受益最大的球員，新定位為前鋒的他在攻入艾摩廉執教下的第1球後，近兩場聯賽累計入3球。另一點值得留意的是他過往對阿仙奴往往表現出色，上陣17次一共貢獻了10個入球，相信定必希望在這場比賽延續優秀的傳統。

不幸的是曼聯要在沒有利辛度馬天尼斯和明奈的情況下作客酋長球場，二人上仗對愛華頓雙雙累積今季第5面黃牌需要停賽。至於另一核心般奴費南迪斯提前被調離場後，腳踝上纏着繃帶和冰塊，情況相當不妙。與拉舒福特一樣，這3名主力很可能是球隊新踢法下的重要支柱，因此失去他們將是一個巨大打擊。

正如文初所提及，阿仙奴在兩隊之間的交鋒已3連勝，最近9次聯賽面對曼聯也取得6勝。曼聯對上一次能作客擊敗阿仙奴已要追溯到2019年，雖然曼聯在新帥的帶領下有所進步，但實力上跟阿仙奴有差距，想爆冷仍是言之過早，因此我預期狀態出色的兵工廠將能在主場取勝。