姆錫迪錦織圭列陣中銀香港網賽　黃澤林赴西班牙備戰

ATP 250 中銀香港網球公開賽將於12月29至2025年1月5日假維多利亞公園網球場舉行，大會周三（4日）公布6位球星陣容，包括世界排名17的意大利球手姆錫迪、前美網亞軍日本名將錦織圭等。

香港網球公開賽早前宣布衞冕球手、世界排名第8的魯列夫、中國球手商竣程、布雲朝克特、香港首席球手黃澤林（Coleman）落實參賽，大會周三再公布另外6位星級球手，包括：世界排名17意大利球手姆迪錫、世界排名19卡真洛夫、費斯、沙普華洛夫、世界排名49英國諾利及前美網亞軍日本名將錦織圭。

有份出席記者會的香港「一哥」黃澤林表示期待回歸主場作賽，「去年我在首圈不敵姆迪錫，今次希望有進步，單打、雙打都可以至少贏一場。」

現時世界排名170的Coleman坦言今季是他賽程最密集的一季，體能消耗極大，他大致滿意自己的表現：「今季目標是排名升上頭100，距離目標差一點點，不過好開心可以參加3個大滿貫（外圍賽），美網更贏了一場，又打過1000分賽事，感覺自己愈來愈習慣職業賽場，進步不少。下季我會參加澳網，這樣4大滿貫都打過，算是圓了小小的夢想， 目標則是向前100進發。」

Coleman透露將於西班牙備戰新賽季：「我會休息一星期，之後飛回西班牙拿度訓練學校備戰，也會和一些世界前30球手對練。因為近月都忙於比賽，已有半年沒有回去，所以我好期待回西班牙，希望到時會見到拿度。」