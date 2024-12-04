【英超】利物浦北上拆「紐」冇手軟

英超「1哥」利物浦喺呢次「快車期」就要出遠門，作客英格蘭北部嘅紐卡素。「紅軍」銳不可當，上仗擊敗曼城，各項賽事7連勝，拉都拉唔住。反觀「喜鵲」經過早前一輪反彈後，又打回原形，連續兩場失分，恐怕今仗無力抵擋對手猛攻，利物浦客勝值得追捧。（Now 622周四凌晨3時30分直播）

擁有沙特阿拉伯主權基金撐腰嘅紐卡素，雖然貴為新一代豪門，但整體人腳質素仍然同爭標球隊有一段距離，早前英聯盃可以擊敗車路士，主因係對手派副選比賽。「喜鵲」另一弊病係水準飄忽，贏完阿仙奴、諾定咸森林之後，竟然主場淨吞韋斯咸兩蛋，上仗對護級球隊水晶宮，亦未能取勝，遇上來勢洶洶嘅利物浦，勢必捱打。

另邊廂，利物浦愈踢愈順，近16場比賽取得15勝1和，近2仗更分別於歐聯及英超，同樣以2比0擊敗班霸皇馬及曼城，盡顯冠軍相。射手穆罕默德沙拿頻頻建功，固然犀利，另1位前鋒加普亦相當勇猛，近7次上陣射入6球，包括攻入皇馬及曼城大門。以「紅軍」強大鋒線，加上開咧至今9場作客豪取8勝，要撕破紐卡素防線，並唔困難。況且睇埋往績，雙方近6次對賽，利物浦獲得全勝，當中包括3次作客，今仗有力反客為主。

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