【英超】雙紅爭鋒「大」無畏

今晚英超快車壓軸尾場爆發「雙紅會」，阿仙奴主場火併曼聯。阿仙奴自隊長馬田奧迪加特復出後連贏3場，信心返晒嚟，不過紅魔喺新帥艾摩廉上任後，成功激活拉舒福特、海倫等前鋒，加上有多名後防主力缺陣下，今場隨時以攻代守，一於捧2.5球大盤。（Now 621及611周四凌晨4時15分直播）

阿仙奴早前因中場馬田奧迪加特受傷，一度陷於低潮，好彩呢位隊長傷愈復出後，協助球隊各項賽事3連勝，重拾信心。事實上，奧迪加特創造力強，尤其係佢同布卡約沙卡於右路絲絲入扣嘅組織，係撕破對方密集防線嘅利器，而沙卡今季聯賽已入5粒兼交出10次助攻，成為今季5大聯賽首個達到雙位數助攻球員。更加恐怖係佢哋進攻點分得好散，例如上場狂數韋斯咸5比2，就由5名球員建功，令對手防不勝防，難怪呢波3連勝狂轟13粒，全開3球或以上。

不過曼聯喺新帥魯賓艾摩廉接手後亦漸入佳境，佢領軍3場獲2勝1和，其中近2場全勝狂入7粒，其主打嘅343或3421陣式，除咗打起咗改任右翼衞嘅新仔阿密特迪亞路外，3大前鋒拉舒福特、海倫及約舒亞舒克斯喺佢麾下齊齊搵番射門鞋，其中福仔近3場入3粒，唔好忘記佢專剋兵工廠，近4次聯賽對住阿仙奴有4球進帳，見到佢都驚驚，就算福仔失準，海倫及約舒亞舒克斯亦喺後備席隨時候命。

當然曼聯亦有隱憂，因為中堅利辛度馬天尼斯同防中明奈，因累積黃牌夠數，今場要坐波監，對防守有一定影響，既然係咁，艾摩廉隨時以攻代守，睇番紅魔近4場亦有3次開3球或以上，鬥攻格局實多波入。

更多賠率：