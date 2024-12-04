亞冠盃2　謝幕戰！東方作客撼廣島三箭

周四（5日）輪到東方上演「亞冠盃2」E組分組賽謝幕戰，於廣島Edion和平翼球場作客迎戰J1勁旅廣島三箭。東方上場面對廣島三箭，激戰至最後一刻才分出勝負，憾負但贏盡球迷掌聲，作為「亞冠盃2」的最後一擊，東方是役勢必豁出去，且看球隊能否炮製驚喜，球迷絕對萬勿錯過！（港台電視32周四下午4時直播）

上仗雙方鬥得難分難解，一度先開紀錄的東方，最終在補時階段遭對手以3比2反勝，代表出席賽前記招的主帥盧比度（Chino）期望東方繼續踢出爭氣波，於國際舞台展示香港足球的水準及形象：「雖然今場勝負對出線資格冇任何影響，但我哋代表住香港足球嚟到廣島，無論如何都要踢出香港嘅實力，最緊要留個好印象畀海外嘅球迷睇，畀大家知道東方呢隊波係『掂嘅』。」提到對手於「亞冠盃2」已經確定晉級，加上考慮到廣島三箭周日（8日）將應付日職榜首關鍵戰對陣大阪飛腳，「Chino」指球隊處於較少顧慮的優勢下，相信可拉近雙方實力差距。

陪同出席記招的後衛黃梓浩就指廣島三箭作為日本頂尖球隊之一，實力無容置疑，冀與對手周旋到底：「面對咁強勁嘅對手，我哋會全力作戰到最後一刻，盡情享受聽日場比賽。」

至於廣島三箭則派出主教練史基比及中場青山敏弘出席賽前記招，對於上仗對陣東方時驚險反勝，史基比表示東方實力不容忽視：「上次交手已經了解到東方嘅實力，佢哋體能方面又好有質素，絕對唔容易應付。不過作為主場最後一場分組賽，我哋成隊上下都戰意『爆燈』，聽日肯定會出現好多火花！」目前位列日職「2哥」廣島三箭上周日以5比2擊敗札幌岡薩多，周日（8日）又緊接有另一場J1大戰，史基比明言今仗會作出大量輪換，但強調會繼續以強陣出擊。

【預計正選陣容】

東方

門將：1.葉鴻輝

後衞：2.賀爾 3.高素巴耶夫 21.丹尼爾 30.黃梓浩

中場：14.余在言 16.梁振邦 32.林衍廷

前鋒：17.吳宇曦 7.巴科爾 9.巴杜姆