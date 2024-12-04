體院新設施大樓正式啟用　加強精英培訓設施

香港體育學院（體院）新設施大樓今天正式啟用，提供更先進的精英體育培訓設施，以及加強運動科學和運動醫學等方面的支援。

新設施大樓座落體院賽艇中心與游泳館之間，樓高三層，淨作業樓面面積約9,000平方米，設乒乓球及空手道館，以及兩間體能訓練中心，為運動員提供更充裕的訓練空間。啟用儀式舉行後，出席嘉賓參觀新設施大樓體能訓練中心1，與乒乓球及空手道運動員交流，了解他們對新場地的使用感受以及運動科學及醫學對他們的裨益。

新設施大樓的空間及建築結構容許體院引入更先進的運動科學及醫學設施。體能科學訓練中心、運動生物力學及科技中心、運動醫學中心、運動心理中心、運動營養及監控中心五大中心的各項設施、實驗室及辦公室均遷至新設施大樓，提供全面一體的支援。

此外，新設施大樓頂層設體育旅舍，共有50個房間，供海外隊伍訪港或進行交流使用。

政府在今個財政年度向體院提供的撥款9.4億元，較五年前增加超過四成。政府亦增撥資源，重點推動運動科學和運動醫學的發展，進一步提升運動員的競爭力。由政府和香港賽馬會慈善信託基金共同出資三億元設立的運動科研資助計劃，就透過運動醫學和運動科學的研究，提升運動員表現。計劃已批出27個運動科研項目，資助額超過1.8億元，很多研發出的科技，更已應用在運動員身上。