阿仙奴角球絕招唔係符碌　死球教練加人工？

阿仙奴主場2比0擊敗曼聯，兩個入波都係嚟自招牌角球攻勢，由上季至今「兵工廠」有英超最多嘅22個角球入波，當中由戰術、練習到組軍都經過精心部署，入波絕對唔係靠運氣！

阿仙奴死球戰術多變，無論近柱、遠柱都有唔同安排，亦有單擋同擾敵策略，死球教練祖華居功至偉。祖華係前曼城教練，當時就係由做緊曼城助教嘅阿迪達引入，之後阿迪達執教阿仙奴，亦撬埋佢過嚟幫手。利物浦名宿加歷查喺阿仙奴贏曼聯後表示：「阿仙奴要滿足祖華任何要求，如果佢要25,000鎊周薪，阿仙奴都要畀佢，點可以畀佢走？」

除咗死球戰術之外，負責開角球嘅球員亦非常重要，阿仙奴兩邊角球分別由迪格蘭賴斯同布卡約沙卡處理，佢哋嘅角球都非常穩定兼高質，迪格蘭賴斯賽後透露：「睇番影片，我知道自己要用咩力度去踢，之後就係不斷咁重複同習慣，今場幾球都開得好靚，拎到個助攻令人開心。」

戰術部署同執行能力都妥當，阿仙奴仲要製造「先天優勢」，近年買人都屬意高大同制空力強球員，近兩年簽入嘅卡拉費奧利(1米88)、米基爾馬連奴(1米89)、夏維斯(1米93)、迪格蘭賴斯(1米88)、積及基奧柯(1米89)都係巨人一族，要守住佢哋唔係咁容易。