楊和缺陣PBA專員盃　香港東方首吞敗仗

日前取得本地甲一聯賽六連勝的香港東方，周三（4日）晚轉戰菲律賓PBA專員盃（Commissioner‘s Cup）對陣陰陽天（Rain or Shine Elastopainters），主力控衛楊和因簽證問題未能出戰，雖有外援奇勒繳出「雙雙」30分、12個籃板，但最終以81：99告負首場失利，戰績暫錄2勝1負。「藍軍」將於周五（6日）對上菲律賓電信TNT（TNT Tropang Giga）。

甫開賽，主隊入局較快打出12：4，香港東方首節落後18：24，對手整體外投命中率較佳，上半場主隊以43：34持續領先。轉邊後東方眾將手感稍有起色，一度縮窄比數至1分差距，並以64：70進入決勝節，惟其後主隊加強防守硬度，更打出一段10：0攻勢，其中飆入4記三分彈，單節戰成29：17，最終東方以81：99告負。

數據方面，香港東方全隊三分球20射7中，奇勒面對前東家NLEX Road Warriors教練帶領的球隊轟30分12籃板，張延隆和蘇利文亦各取11分，新加盟中鋒主昊首度上陣交出5分。陰陽天12人均有得分進賬，其中美籍前鋒Deon Thompson的PBA專員盃首秀取得21分15籃板搶鏡數據，主將Leonard Santillan則貢獻18分。

香港東方PBA專員盃賽程

06/12（周五）19:30 vs 菲律賓電信TNT (TNT Tropang Giga)

10/12（周二）17:00 vs 黑水精英 (Blackwater Elite)

15/12（周日）19:30 vs 基尼巴(Barangay Ginebra San Miguel)

20/12（周五）17:00vs 北方港(North Port Batang Pier)

22/12（周日）19:30 vs 生力啤酒人 (San Miguel Beermen)