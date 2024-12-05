亞冠盃2　攻破廣島三箭大門　吳宇曦：希望有機會踢日職

【文嘉靖日本直擊】東方周四（5日）出戰最後1場「亞冠盃2」分組賽，作客硬撼日職勁旅廣島三箭，最後以1比4告負，攻入「亞冠盃2」個人首球的18歲小將吳宇曦，賽後對於自己終止香港球會作客日本近24年來不入球紀錄感到高興，期待日後有機會踏足日職聯賽。

開賽僅10分鐘，18歲的翼鋒吳宇曦攻破廣島三箭大門，為東方率先打開記錄，同時終止香港球會作客日本近24年來不入球紀錄，「宇曦」賽後直言相當高興：「其實嗰陣我都唔肯定自己有冇入咗，個腦真係一片空白，可以對到咁高水平嘅日職球隊，入到波係對自己實力嘅肯定，我自己好開心。」

主帥盧比度（Chino）於賽後記招大讚吳宇曦的表現，更看好「宇曦」的潛力，日後有望外流發展，這位18歲小將也期待前往更高水平的日職效力：「希望有機會試吓喺第二啲聯賽踢波，可能例如係日職，我都唔敢講，當係畀自己一個目標。」再度進入「大港腳」決選名單的他，表示目前會專注於本月的東亞錦標外圍賽：「暫時目標都係放番喺港隊，始終『東亞外』都係一個重要賽事，我亦都相信有好大機會出到線，希望可以幫港隊攞到好成績。」