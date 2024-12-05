英華女校港九區D1首封后　協恩17連勝斷纜

港九D1中學校際籃球比賽周四（5日）於灣仔修頓場館上演A Grade決賽，頭場由協恩中學對壘英華女學校合演女甲冠軍戰，後者眾志成城僅憑7人輪替，終以49：41勇挫學界「神之隊」協恩，取得港九區合併後的首座冠軍，並中斷協恩中學的17連霸。

甫開賽，協恩射手甘梓澄火力全開，兩度剷籃得手、再摘進攻籃板強打「2+1」，連袋6分打開局勢，加上麥允祈射入兩分，開局強勢打出10：0，更憑嚴密防守令英華開局近7分鐘未有分數進帳，其中曾於一回合連搶4個進攻籃板，惟仍未能放波入網，其後有陳凱螢罰球2中1為球隊開齋。讀秒階段甘梓澄再打「And 1」 ，單節獨轟11分助協恩以17:6領先第一節。

第二節協恩繼續搶分拉開差距，甘梓澄三分起手命中，聯手何施澄內外開弓戰成25：12，英華女校則有陳凱螢和何靖彥交出表現緊咬比數，惟協恩狀態更勝一籌上半場領先31：14。

轉邊後，英華女校放手一博，初段打出9:2攻勢追至23：33，迫使協恩教頭梁兆華叫停比賽，調整回場後甘梓澄和何施澄「easy layup」 穩定局勢。不過英華女校眾將「熱好身」 ，何靖彥利用體型優勢強打顏色地帶，令對手陷入隊犯麻煩，趁勢追至30：37進入最後一節。

決勝節英華女校未有自亂陣腳，射手譚凱遙外圍開齋，加上隊長胡曉琳挺身而出，連取4分後再推快攻搏得「U foul」，2罰全中戰成39分持平，再憑該回合球權打入2分，成功首度反先41：39，球隊士氣高漲，觀眾打氣席聲勢亦相當浩蕩。最後數分鐘協恩多次暫停佈陣，但屢次送出失誤追分未果，最終英華女校以49：41擊敗協恩。