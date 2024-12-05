英華九區D1男籃封王　蔡浩東：再贏精英賽

「港九D1中學校際籃球比賽」周四（5日）尾場男甲冠軍戰，學界籃球「老對手」英華書院與拔萃男書院互撼，兩軍激戰鬥至加時賽，英華憑龍鑫和蔡浩東分別轟11分和10分，最終以43：36奪冠，復仇男拔重登學界籃球王座。

兩軍開局以快打快，英華主控蔡浩東組織進攻湊效，快攻接連得手取得領先地位，中鋒龍鑫保護籃板表現出色，反觀男拔則較為手緊，6次三分起手均未能入網，僅憑挑戰籃底得手緊咬比數，英華首節領先14：8。

第二節英華射手梁皓行三分開齋，男拔眾將亦進入狀態，陳文滔進攻補籃得手，陳偉邦強攻顏色地帶搏得「And 1」，內外開弓下追至18：19。

易籃後戰況持續緊湊，男拔使出全場緊迫搶分，鄭珀麟和鄭祉活交出表現，扭轉局勢首度反先2分。反觀英華外圍手感不佳，最後利用對手隊犯滿，梁皓行被送上罰球線兩罰中一，以25：26進入最後一節。

決勝節，秦皓天和龍鑫相繼挺身而出，籃底搏殺打出「2+1」，後者亦送出漂亮封阻，助英華以32：29奪回領先地位。不過，蔡浩東在餘下4分許時因搶波碰撞抽筋倒地被替下，休息近2分鐘後帶傷上陣。男拔憑陳文滔打入「And 1」，讀秒階段以34：34持平戰局，惟此子底角三分未能上演絕殺，比賽延至加時。

英華在「OT」愈戰愈勇，蔡浩東連傳帶攻表現神勇，加上靳弘毅籃底攻入「easy two」，關鍵時段戰成40：36，惟蔡浩東再因抽筋退下火線，另一主力控衛梁皓行冷靜穩住局勢，搏得罰球機會兩罰全中，而男拔在最後關頭欲用犯規戰術追分被判「U foul」，最終大局已定下英華以43：36擊敗男拔，報上屆九龍區D1決賽一敗之仇，捧起港九區合併後的首座冠軍。

身兼英華隊長一職的中六生蔡浩東，奪冠後激動灑下男兒淚，因上年同樣與男拔鬥至加時惟以47：51告負，今場勝仗對他來說別具意義，「我們在季初就開始磨合，早前一場比賽（NGU學界籃球邀請賽）輸給拔萃20多分，希望可以透過今場復仇，以及好想與中六的一幫隊友不留遺憾。我今日發揮未到最好，這個冠軍歸功於隊友及教練團的付出。」今年英華在缺少上屆主力吳委峻、鍾子豪和梁子森的情況下，蔡浩東負上「孭飛」一責，他對此直言：「贏到由自己帶隊的冠軍，感到相當開心！」

學界籃球精英賽將至，蔡浩東表示會與隊友全力以赴再爭一冠，「雖然目標固然是冠軍，但都要見步行步，發揮出我們應有的水準。」為應屆中學畢業生的他，表示DSE後會努力爭取站上本地甲一舞台的機會，亦期望未來能夠代表香港、甚至衝出香港發展籃球生涯。