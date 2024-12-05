希斯基：墨城有力反彈擒「獅」

布里斯班獅吼現時在澳職聯賽榜敬陪末席，周五主場面對爭標份子墨爾本城，將會迎來另一場硬仗。

布里斯班獅吼開季出現脫腳的情況。在錄得4連敗後，上仗他們作客FC麥克阿瑟總算能夠迫和4比4，最終取得1分而回。但到目前為止他們一共失了14球，我認為該失球數字實在是太多了，防線明顯出很大問題。

現時最重要的事情是要保持後防集中，換言之，他們有時要以和局為目標，並不是為了贏波而戰。當能夠重返正軌後，他們就可以由後防開始建立攻勢，製造機會並且取得入球。我相信他們陣中亦有兩位好波之人，能夠完成這個任務。

貝倫古亞是一位能夠把隊友的傳送，成功轉化為入球的球員。至於年僅19歲的湯馬士華定咸則有能力引球衝擊對方後防。所以，我認為他們的進攻火力其實相當不錯。

另一邊廂，墨爾本城上仗以0比2不敵來訪的西悉尼流浪者，錄得今季第2場主場聯賽敗仗。然而，他們3場作客聯賽卻錄得全勝佳績。

納博特及馬高迪利奧因傷長唞，令墨城正處於一個艱難時期。不過，我認為他們陣內其他球員應該要好好把握這個機會，證明自己的實力。

我確信約拿坦高漢及安達斯古恩有能力填補納博特及馬高迪利奧的空缺。此外，只有17歲的梅甸梅美迪亦是一位前途無可限量的鋒將，有能力為對方後防帶來問題。

墨爾本城的成績或許因傷兵滿營而有所影響，但我相信他們有足夠質素，從上周的敗仗中作出反彈，預計今仗可輕取布里斯班獅吼。