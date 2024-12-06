熱刺又輸激嬲球迷　普帥面臨被炒

周五(6日)凌晨英超賽事，近況低迷嘅熱刺作客0比1不敵般尼茅夫，今季聯賽第6次輸波後跌落第10位，完場後一班熱刺球迷向領隊普斯迪高路狂噓，呢位澳洲教頭亦忍唔住出聲反擊。據報熱刺正考慮換帥，下場「倫敦打吡」對車路士將成普斯迪高路嘅生死戰。

熱刺有蘇蘭基復出倒戈，孫興民就被貶後備，早段一輪急攻不果後，17分鐘就被甸恩胡積臣接應角球頂入。普斯迪高路下半場早段換入「老孫」搶攻，呢位南韓前鋒曾射入但食「詐胡」，般尼茅夫亦錯失多次黃金機會，最終熱刺以0比1輸波，近6場賽事只得1勝。

作客嘅球迷完場後不斷柴台，普斯迪高路行去安撫嗰陣更爆出震耳噓聲，呢位教頭亦忍唔住向部份挑釁球迷反擊，佢賽後表示：「球迷好應該覺得失望，佢哋畀咗好直接嘅回應，我會接受，但我好唔鍾意佢哋講嘅嘢，因為我都係個人，不過點都要硬食，我OK。」

據英國傳媒報道，熱刺喺上月輸畀葉士域治後，球會已出現換帥念頭，但之後大炒曼城令計劃擱置，但隨住近2場聯賽1和1負，距離入前4嘅目標愈嚟愈遠，熱刺將會再次考慮換帥，周一(9日)凌晨主場對車路士將成關鍵一戰。

博彩公司Ladbrokes將普斯迪高路成為下個英超被炒領隊賠率，由賽前33倍急降至11倍，僅次於同盧比迪古(韋斯咸)、加利奧尼爾(狼隊)同羅素馬田(修咸頓)，而前車路士領隊樸達就被視為下任熱刺領隊大熱人選。