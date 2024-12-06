世冠盃抽籤曼城鬥祖記　美斯揭幕戰登場

擴充至32隊參賽嘅「世冠盃2.0」明年夏天舉行，周五(6日)喺主辦國美國進行分組賽抽籤，當中出現曼城對祖雲達斯、巴黎聖日耳門對馬德里體育會等矚目戲碼，而美斯壓陣嘅國際邁亞密將會踢揭幕戰，對手係非洲冠軍艾阿里。

國際足協將世冠盃大搞，變成類似世界盃嘅4年一度賽事，參賽球隊大幅增加至32隊，不過由於球隊實力參差，皇家馬德里、曼城、車路士、國際米蘭等歐洲名牌，出線似乎都冇乜難度，好似G組曼城雖然要同祖雲達斯同組，但另外兩隊韋達卡薩白蘭卡同艾阿恩實力一般，威脅唔大。

分組賽仲有唔少話題對碰，D組車路士同法林明高同組，巴西老將大衞雷斯將會倒戈；H組皇家馬德里鬥希拉爾，亦有機會見到基利安麥巴比同尼馬兩大球星較量。

至於爭議性用「主辦國代表」身份參賽嘅國際邁亞密，將會喺6月15日嘅揭幕戰，迎戰埃及勁旅艾阿里，由阿根廷球王美斯為賽事打頭陣登場。今屆世冠盃歷時近1個月，決賽會喺7月13日舉行。

世冠盃分組賽抽籤結果

【A組】彭美拉斯（巴西）、波圖（葡萄牙）、艾阿里（埃及）、國際邁亞密（美國）

【B組】巴黎聖日耳門（法國）、馬德里體育會（西班牙）、保地花高（巴西）、西雅圖海灣者（美國）

【C組】拜仁慕尼黑（德國）、賓菲加（葡萄牙）、小保加（阿根廷）、奧克蘭城（新西蘭）

【D組】法林明高（巴西）、車路士（英格蘭）、利昂（墨西哥）、艾斯柏蘭斯（突尼西亞）

【E組】河床（阿根廷）、國際米蘭（意大利）、蒙特雷（墨西哥）、浦和紅鑽（日本）

【F組】富明尼斯（巴西）、多蒙特（德國）、蔚山HD（韓國）、馬姆洛迪辛當斯（南非）

【G組】曼城（英格蘭）、祖雲達斯（意大利）、韋達卡薩白蘭卡（摩洛哥）、艾阿恩（阿聯酋）

【H組】皇家馬德里（西班牙）、薩爾斯堡（奧地利）、希拉爾（沙特阿拉伯）、帕丘卡（墨西哥）